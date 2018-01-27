Отбывающий пожизненное заключение в тюрьме строгого режима в Вустершире Карл Добсон, более известный как рэпер Crazy Titch, обвинен в интимной близости с замужней сотрудницей пенитенциарного учреждения. Об этом сообщает Daily Mail.

35-летняя Джоди Малинс была задержана полицией, которая проводит расследование. Как стало известно, Малинс и Добсон удавалось заниматься сексом в тюремной мастерской.

Crazy Titch был приговорен к пожизненному заключению в 2006 году за убийство 21-летнего музыкального продюсера Ричарда Холмса. Добсон решился на преступление из-за того, что мужчина якобы неуважительно к нему отнесся.

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