Расчеты зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" соединения противовоздушной обороны российского Центрального военного округа заступили на боевое дежурство в Поволжье.

Об этом сообщает ТАСС.

"Расчеты С-400 сегодня заступили на боевое дежурство в Поволжье. Для новых комплексов были заблаговременно оборудованы в инженерном отношении соответствующие позиции", - сказал помощник командующего войсками Российской Федерации полковник Ярослав Рощупкин.

По словам полковника Рощупкина, в декабре прошлого года российские ракетчики успешно завершили курс переподготовки, а также полностью выполнили программу учебно-боевых стрельб на полигоне в Астраханской области.

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