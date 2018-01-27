На видео попало спасение слоненка его матерью из лап крупного льва. Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент снял в кенийском заповеднике Самбуру британец Мэтт Брирли, специализирующийся на съемках дикой природы. Оператор запечатлел, как на маленького слоненка, идущего за матерью, неожиданно прыгнул лев. Однако слониха мгновенно издала рев, бросилась на хищника и прогнала его.

Фото: dailymail.co.uk

По словам Брирли, смелую слониху зовут Наблус, ей 17 лет, и это ее первый слоненок.

Оператор утверждает, что заснял уникальный случай охоты львов на слона на территории Самбуру.

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