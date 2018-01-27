В Киеве нашли пропавшего американского дипломата Михаила Фаворова буквально через несколько часов после объявления в розыск.

Причины исчезновения сотрудника американского дипломатического ведомства в пятницу вечером не приводятся.

Ранее сообщалось, что около 17:30 пятницы, 26 января в Киеве пропал американский дипломат. Он вышел из гостиницы "Интерконтиненталь" и пошел в направлении улицы Владимирской, передает "Киев Оперативный".

Зовут сотрудника американского дипломатического ведомства – Фаворов Михаил Олегович. Он 1953 года рождения.

"Он должен был приехать на встречу на такси, но по дороге исчез. На телефон не отвечает. Приметы: черный плащ (или куртка), черная кепка, рост 170 см, борода и усы черные (с сединой).", – указано в опубликованном сообщении.

"Если владеете какой-либо информацией, пожалуйста, звоните 102", – говорилось в сообщении.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

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