В результате перестрелки в центре Амстердама есть погибший и раненные
В одном из центральных районов Амстердама произошла стрельба, передает телерадиокомпания RTL.
"Инцидент со стрельбой, несколько выстрелов", - говорится в сообщении.
По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.
Фото: twitter.com/TBMJ2
В полиции Амстердама уже заявили, что стрельба в центре города вечером 26 января не является террористическим актом. Об этом сообщает De Telegraaf.
"Мы бы уведомили людей о необходимости укрыться, [если бы это был теракт]. Это больше походит на криминал", - сказал представитель полиции.
Тем не менее полиция не называет точное число пострадавших.
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