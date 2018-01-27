В одном из центральных районов Амстердама произошла стрельба, передает телерадиокомпания RTL.

"Инцидент со стрельбой, несколько выстрелов", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, один человек погиб, еще двое получили ранения.

Фото: twitter.com/TBMJ2

В полиции Амстердама уже заявили, что стрельба в центре города вечером 26 января не является террористическим актом. Об этом сообщает De Telegraaf.

"Мы бы уведомили людей о необходимости укрыться, [если бы это был теракт]. Это больше походит на криминал", - сказал представитель полиции.

Тем не менее полиция не называет точное число пострадавших.

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