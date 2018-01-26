В Краснознаменском районе Калининградской области в России полицейские нашли пропавшего 13-летнего мальчика, объявленного в розыск. Он заблудился по дороге в Добровольск и ночевал в заброшенном сарае, где его согревал бездомный кот, пишет Калининград ру.

Мальчик накануне своего 14-летия, которое приходится на 25 января, отправился в Краснознаменск к бабушке, чтобы сделать фотографию на паспорт. Не застав родственницу, он пошёл назад и заблудился в лесу.

Фото: kgd.ru

"В заброшенном строении компанию подростку составил бездомный кот, который всю ночь согревал его своим теплом. В благодарность мальчик забрал животное к себе домой и больше не расстаётся с ним ни на минуту. Кстати, с именем кота Руслан определился быстро и назвал кота Спасителем", - рассказали в пресс-службе.

Ребёнок пропал 25 января. В поисках мальчика принимал участие весь личный состав районного отделения полиции. Стражи порядка проверяли все контакты школьника, опрашивали его друзей и знакомых, прочёсывали маршрут от учебного заведения до дома. Около 10 часов утра 26 января его заметили полицейские на дороге рядом с Добровольском.

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