Около 17:30 пятницы, 26 января в Киеве пропал американский дипломат. Он вышел из гостиницы "Интерконтиненталь" и пошел в направлении улицы Владимирской, передает Киев Оперативный.

Зовут сотрудника американского дипломатического ведомства - Фаворов Михаил Олегович. Он 1953 года рождения.

"Он должен был приехать на встречу на такси, но по дороге исчез. На телефон не отвечает. Приметы: черный плащ (или куртка), черная кепка, рост 170 см, борода и усы черные (с сединой).", - указано в опубликованном сообщении.

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Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", спецпредставитель Госдепа США Курт Волкер 23 января прибыл в Украину, его встретили в "Борисполе".

Отметим, что в США задержали экс-сотрудника ЦРУ, которого подозревают в шпионаже на Китай.