Канадский фармацевтический миллиардер Барри Шерман и его жена Хани были намеренно убиты, хотя раньше сообщалось, что у обнаруженных в фешенебельном доме тел, нет признаков насильственной смерти. Об этом сообщает The Guardian.

В полиции сообщили, что они на протяжении шести недель изучали это дело и пришли к выводу, что это было хладнокровное убийство, а не несчастный случай.

Также они добавили, что "не собираются обсуждать подозреваемых", хотя у них есть на примете несколько людей.

Тела Барри Шермана и его жены обнаружили в 16 декабря в подвале их собственного дома в Торонто.

Как сообщала ранее "Страна", тела одного из самых богатых людей Канады и его супруги обнаружил риелтор. Агент по недвижимости пришел в роскошный особняк, чтобы подготовить его для показа покупателям.

Ранее предполагалось, что Шерман мог сначала убить свою супругу, а затем покончить с собой.

Позже стало известно, что причиной загадочной смерти богатейшего человека Канады стало удушение.