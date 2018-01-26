Украинский боксер Александр Усик пояснил свою дополнительную мотивацию накануне поединка Всемирной боксерской суперсерии с латышом Майрисом Бриедисом.

Об этом чемпион мира в тяжелом весе по версии WBO рассказал на церемонии взвешивания, сообщает сайт WBSS.

"Возможность объединить пояса придает дополнительную мотивацию, потому что мне нравится зеленый цвет (Бриедис владеет поясом по версии WBC, который имеет зеленый цвет - Прим. Ред.). Я уверен, что не проиграю бой, потому что много работал для этого", - подчеркнул 31 -летний уроженец Симферополя.

На "Рига Арена" завтра ориентировочно в 23:00 начнется бой между Усиком и Бриедисом.

Ранее "Страна" сообщала, что бой Усик - Бриедис. Украинец оказался тяжелее своего соперника из Латвии.

Также "Обещаю развлечь публику". Усик подготовил сюрприз для боя против Бриедиса.