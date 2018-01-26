Хакеры взломали одну из крупнейших криптовалютных бирж Японии Coincheck и похитили у ее участников токенов на $533 млн. Вероятно, это самая большая кража "крипты" в истории.

По данным Cointelegraph, злоумышленники похитили 500 млн токенов криптовалюты NEM несколькими несанкционированными транзакциями.

После взлома, представители Coincheck провели пресс-конференцию. на которой пообещала чуть позже раскрыть подробности и порядок выплаты компенсации пострадавшим.

Сообщается, что хакеры похитили только токены криптовалюты NEM.

Представители биржи сообщили, что на данный момент приостановлены все операции. Основатель криптовалюты NEM Лонг Вонг рассказал, что украденные средства были переведены на один счёт и сейчас идёт процесс его поиска. Он добавил, что это "крупнейшая кража в истории". От имени компании он пообещал вернуть криптовалюту.

На фоне взлома, начали дешеветь многие криптовалюты. Цена биткоина упала на 2%, Ethereum на 2.5%, а Ripple подешевел на 8%.

Фото: twitter.com/ynakamura56

Как сообщала "Страна", стали известны самые дорогие криптовалюты мира.

Принцип работы большинства альтернативных сетей похож на биткоин, но с небольшими изменениями. Их создают под конкретный проект, например, обслуживание ICO определенной компании или фонда.

Отметим, что названы криптовалюты, которые могут составить конкуренцию биткоину в 2018 году.