Лидер Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин принял решение сместить Джонатана Мендельсона с поста главного куратора вопросов бизнеса и внешней торговли во фракции лейбористов в Палате лордов.

Как сообщила в пятницу газета The Times, 51-летний пэр стал первой политической жертвой нового сексуального скандала, набирающего обороты в Великобритании.

Поводом для перевода 51-летнего пэра в ряды "заднескамеечников" (обычных депутатов, не входящих в правительство, теневой кабинет или в руководство обеих палат парламента) послужило его участие в скандальной мужской вечеринке, организованной благотворительной организацией The Presidents Club в знаменитом лондонском отеле The Dorchester.

На эту вечеринку, затеянную с целью сбора средств на благотворительные нужды, в качестве обслуживающего персонала были приглашены 130 девушек, которым было велено соблюсти дресс-код в виде подчеркивающей формы черной одежды и обуви на высоких каблуках и которых попросили заведомо подписать заявление о неразглашении предстоящих событий.

Информация о сексуальных домогательствах во время этой вечеринки попала в поле зрения общественности после публикации в газете Financial Times, корреспондент которой проникла на это мероприятие под видом одной из сотрудниц нанятой кейтеринговой фирмы.

На этот скандал с участием многих видных бизнесменов и политиков отреагировали уже и премьерская канцелярия на Даунинг-стрит, 10 и генеральный прокурор Джереми Райт, который не исключил, что действия ряда лиц, присутствовавших на вечеринке, могут потребовать уголовного преследования.

Лейбористская же партия назвала произошедшее "чудовищным событием" и дала понять, что к участникам вечеринки в отеле The Dorchester поблажек не будет.

В среду ведущая лондонская детская больница Грэйт-Ормонд-Стрит сообщила, что демонстративно вернет обратно все пожертвования, полученные от организации The Presidents Club, которая за последние несколько лет собрала и передала в различные организации для помощи детям более 2 млн фунтов ($2,8 млн).

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