Президент Дональд Трамп намерен представить Конгрессу США проект военного бюджета на 2019 финансовый год, который официально начнется 1 октября 2018.

Новая смета в размере $716 млрд на 7% больше военного бюджета-2018. Об этом в пятницу сообщила газета The Washington Post.

По данным источников журналистов, речь идет как о непосредственном бюджете Пентагона, так и о финансировании текущих военных операций США за рубежом, а также поддержании боеготовности ядерного арсенала.

В 2017 году американцы установили расходы Пентагона на уровне чуть больше $690 млрд. В Конгрессе пока не приняли отдельный законопроект об их выделении.

В The Washington Post отметили, что официально об этом может быть объявлено уже в феврале, когда Белый дом опубликует проект общего федерального бюджета на 2019 год.

Увеличение оборонных расходов станет политической победой шефа Пентагона Джеймса Мэттиса, который 19 января представил новую Стратегию национальной обороны. Она сфокусирована на долговременном стратегическом соперничестве США с Россией и Китаем.

"Страна" разбиралась, что написано об Украине и России в новой стратегии обороны США. В Пентагоне пошли на первое за минувшее десятилетие кардинальное изменение военной стратегии США.

Напомним, на каких трех театрах будут противодействовать России и Китаю.