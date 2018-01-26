Введение США дополнительных санкций в отношении ряда россиян и российских компаний обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность.

Об этом сказано в сообщении Министерства иностранных дел России в ответ на сообщении о введении допсанкций, пишет сайт МИД России.

"Если власти США предпочитают рвать экономические и прочие связи с Россией, это их право, как мы оставляем за собой право на ответ. Однако вашингтонским стратегам пора задуматься, что бессмысленной санкционной кампанией, которая не дала и не даст им никаких результатов, а обернется лишь финансовыми потерями для американского бизнеса, они демонстрируют на весь мир собственную беспомощность", - говорится в заявлении МИД России.

В ведомстве также обратили внимание на то, что посол США в России Джон Хантсман опубликовал статью, в которой выразил стремление к улучшению отношений между странами за несколько часов до введения санкций.

Ранее "Страна" сообщала, что посол США в России пообещал, что новые санкции США против России будут гибкими.

Также США готовятся расширить санкционный список для чиновников и бизнесменов России.