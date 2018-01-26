В подземном переходе на Голосеева женщину атаковали двое. Грабители попытались отобрать личные вещи, но забрать ничего не смогли, а потому попытались убежать.

Об этом сообщает "Киев оперативный" в Telegram.

Женщина придержала одного из них за сумку. В итоге неизвестным удалось-таки вырваться, но сумка одного из них осталась у женщины в качестве трофея.

Напомним, двое мужчин и женщина избили подростков в центре Киева. Как сообщает полиция столицы, во время драки женщина еще и сделала выстрел из пневматического оружия, чем ранила парня.

Как сообщала "Страна", сегодня стало известно, что в Киеве хулиганы стреляли и хотели зарезать мужчину после ссоры в транспорте.

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Мы писали, что стрельбу националистов в пиццерии Киева квалифицировали как "хулиганство"