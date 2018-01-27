В России признали недействительным брак между двумя геями. Сотрудники МВД, ранее признавшие двух мужчин парой - уволены, а паспорта со штампом регистрации брака двух граждан нетрадиционной сексуальной ориентации уже признаны недействительными.

Об этом сообщает пресс-служба МВД России.

"По факту проставления штампа о регистрации брака между гражданами мужского пола в паспорта граждан Российской Федерации проводится служебная проверка, по результатам которой сотрудница, допустившая нарушения законодательства Российской Федерации, и ее непосредственный руководитель будут уволены из органов внутренних дел.

Паспорта указанных граждан включены в федеральную базу данных недействительных паспортов", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ранее российские издания сообщили, что в России официально признан однополый брак между двумя мужчинами: Евгением Войцеховским и Павлом Стоцко, которые зарегистрировали брак в Копенгагене (Дания) 4 января, а потом заверили его в местных органах.

Как сообщала "Страна", в Европе выпустят памятку для иностранных болельщиков-геев, желающих поехать на ЧМ-2018 в России. В первую очередь представители FARE предостерегают геев и лесбиянок от публичного проявления чувств.

Отметим, что проливной дождь в Берлине не остановил очередное шествие геев.