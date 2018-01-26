К числу основных требований для перевозки домашнего питомца за границу из Украины относятся ветеринарный паспорт, чип и прививки.

Об этом сообщил директор Департамента безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины Госпродпотребслужбы Борис Кобаль, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Для того, чтобы вывезти животное в другую страну, в частности, в страны ЕС, владелец должен выполнить требования этой страны. Животное должно быть чиповано, иметь ветеринарный сертификат и прививки против бешенства", - сообщил Кобаль.

Отмечается, если животное идентифицировано с помощью четкой татуировки и имеются документы, которые подтверждают, что татуировка была сделана до 3 июля 2011 года, идентификация считается соответствующей нормам ЕС, поэтому чипирование не является обязательным и может производиться на рассмотрение владельца животного.

Чиповать животное и получить ветпаспорт международного образца можно в государственных и частных учреждениях ветеринарной медицины. Для получения международного ветсертификата нужно сделать животному прививку от бешенства не позднее, чем за 30 дней до получения документа.

Также туда должна быть приложена справка о результатах экспертизы на напряжение антител относительно бешенства, которая делается не ранее, чем через 30 дней после даты вакцинации и не позже чем через три месяца после проведения прививки. Данное исследование должно проводиться лабораторией, уполномоченной Европейской Комиссией. В Украине такое заведение есть только в Киеве, однако владельцам животных не обязательно ехать в столицу - врач может передать пробу сыворотки крови на анализ и потом, согласно результатам, выдать справку.

"Получив результаты данной экспертизы, владелец должен обратиться по месту регистрации животного в учреждение ветеринарной медицины и получить ветеринарное свидетельство – форма №1. Эти отметки могут заноситься в международный паспорт животного. И на основании этих документов и экспертного заключения государственных инспекторов ветеринарной службы на границе и в транспорте заключению выдается международный ветеринарный сертификат. Данные специалисты работают в аэропортах и на железной дороге, на всех пунктах пропуска на границе", - говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

При наличии всех справок оформление ветдокумента занимает 5 минут и стоит 20 гривен, однако за проведение всех исследований придется заплатить более 2 тысяч гривен. Отдельные страны ЕС требуют проведения дополнительных противоэпизоотических мероприятий – информацию о них можно найти на сайтах аэропортов и Госпродпотребслужбы.

Ранее "Страна" сообщала, что 100 дней безвиза с ЕС. Украинцам отказали 61 раз, в том числе за попытку проезда с животными.

Также из-за лишнего кота на борту задержали рейс "Киев-Анкара".