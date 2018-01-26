В трех аэропортах Москвы задержано и отменено около 50 рейсов, сообщает российский "Интерфакс" в пятницу, 26 января.

Так, по состоянию на 22:20 мск (21.20 по киевскому времени), в "Шереметьево" задержаны 15 рейсов, в "Домодедово" - 9, а 12 - отменены. Во "Внуково" задержаны 11 рейсов, один отменен.

Ранее сообщалось, что в столичном регионе действует "желтый" уровень опасности. Так, по прогнозу синоптиков, в пятницу, субботу и воскресенье в Москве и Подмосковье ожидаются местами порывы ветра до 12-17 м/с.

Как сообщала "Страна" , в аэропорту Жуляны пассажирка рейса "Киев-Минск" бросила котенка.

Мы писали, что в Египте песчаные бури задержали два авиарейса в Украину.

Также мы сообщали, что в Одесском аэропорту из-за снежного безумия отменяют рейсы.