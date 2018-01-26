Житель Иркутской области России забил топором знакомого, который обратился к нему с непристойными предложениями. Это произошло под Рязанью.

Об этом сообщает издание "АиФ-Рязань" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на следующий день после того, как 23-летний сибиряк переехал к своему знакомому, проживавшему под Рязанью. Во время распития спиртных напитков хозяин дома неожиданно стал предлагать собутыльнику заняться оральным сексом.

Сибиряк, негативно относившийся к гомосексуалистам, ударил хозяина несколько раз обухом топора по голове.

Затем, встав со стула, молодой человек еще трижды ударил уже стоящего на коленях мужчину. После нанесенных ударов последний пытался подняться, а затем упал на пол. Убедившись, что мужчина скончался, обвиняемый с его же телефона вызвал полицию и сообщил об убийстве.

Свою вину в убийстве он полностью признал и активно помогал раскрытию преступления.

В настоящее время уголовное дело по статье УК РФ "Убийство" рассматривается в Михайловском районном суде.

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