Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер и помощник президента России Владислав Сурков на встрече в Дубае не пришли к единой позиции по закону о реинтеграции Донбасса.

Об этом пишет "Интерфакс", ссылаясь на свои источники в переговорном процессе.

По словам собеседника агентства, стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе и добиться единого взгляда пока не удалось.

Источник отметил, что конкретные решения по итогам встречи не приняты, но "стороны договорились продолжить диалог".

Ранее "Страна" сообщала о "сверке часов". У Путина рассказали о встрече Волкера и Суркова.

Также мы писали о том, что сегодня Волкер встретится с Сурковым в Дубае.