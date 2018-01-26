Автомобильному концерну Ford в США выдали патент на изобретение беспилотного полицейского автомобиля, умеющего устраивать засады на нарушителей правил дорожного движения.

Об этом сообщает патентное ведомство США.

Предполагается, что новая машина сможет действовать полностью самостоятельно или в качестве подкрепления для полицейских подразделений.

Полиция периодически устраивает засады на дорогах, целью которых является обнаружение «лихачей». Во время засад несколько патрульных автомобилей встают в укрытии, а полицейские с помощью различных приборов наблюдают за соблюдением скоростного режима водителями и требований дорожных знаков.

Согласно патенту, компания Ford планирует с помощью машинного обучения намерена разработать такой алгоритм, с помощью которого беспилотный полицейский автомобиль сможет находить для наиболее надежные укрытия. При этом такие укрытия будут также лучшими с точки зрения использования приборов наблюдения и выезда в погоню за нарушителем.

Беспилотный полицейский автомобиль может быть оснащен камерами наблюдения и радиолокационной станцией для определения скорости проезжающих по дороге автомобилей. Машина также сможет обмениваться данным с центральным сервером полиции и получать с него сведения о нарушителях, которые движутся в направлении ее позиции.

В феврале прошлого года американский автомобильный концерн FCA совместно с компанией InterMotive представил новую систему безопасности для полицейских версий спорткара Dodge Charger. Новая система должна предупреждать сотрудников, если кто-то приближается сзади. Новое оборудование устанавливается бесплатно на все новые машины Charger Pursuit.

Система получила название OPP (Officer Protection Package, комплект защиты сотрудников). В ее состав входит блок управления ультразвуковыми датчиками парковки и задняя камера. Система подключается к разъемам OBD-II Charger Pursuit и AUX головного мультимедийного устройства. OPP автоматически включается, как только машина останавливается и селектор коробки передач переводится в парковочное положение.

В случае, если к машине сзади приблизится злоумышленник или подъедет другая машина, система подаст звуковой сигнал, автоматически заблокирует двери, поднимет стекла, если они были опущены, а также начнет мигать задними габаритными огнями и стоп-сигналами. Посмотреть, что происходит сзади, полицейский сможет на экране головного устройства.

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