Сооснователь Apple Стив Возняк избавился от всех биткоинов, которые покупал из любопытства
Сооснователь Apple Стив Возняк продал все свои биткоины. Об этом он рассказал в ходе конференции Nordic Business Forum в Стокгольме, передает "Экономическая правда" со ссылкой на Bitsonline.
"Я не хочу быть одним из тех, кто просто смотрит на цифры", - заявил Возняк.
Раньше он рассказывал о том, что купил биткоины из любопытства, ещё когда одна монета стоила около 700 долларов.
"Это был простой эксперимент, я пробовал покупать и продавать активы. Мне было все равно на то, что я могу потерять деньги. Но в итоге я даже неплохо заработал", - рассказал Возняк, однако не уточнил сумму полученной прибыли.
Издание отмечает, что сначала Возняку даже нравилось безумие вокруг биткоина. Но позже резкие скачки цен начали вызывать беспокойство, и в декабре, когда стоимость криптовалюты достигла 20 тысяч долларов, он обналичил все свои сбережения.
Раньше Возняк неоднократно заявлял о своей заинтересованности в технологии блокчейн.
"Я хотел бы отправиться куда-нибудь, например, в Стокгольм, заселиться в гостиницу, за которую я могу заплатить биткоинами, а потом пойти в ресторан, в котором я тоже смогу рассчитаться биткоинами, - и вообще пользоваться в путешествии только биткоинами", - отмечал он.
Напомним, после падения биткоина, инвесторы переходят с "электронного золота" на обычное.
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