Сооснователь Apple Стив Возняк продал все свои биткоины. Об этом он рассказал в ходе конференции Nordic Business Forum в Стокгольме, передает "Экономическая правда" со ссылкой на Bitsonline.

"Я не хочу быть одним из тех, кто про­сто смот­рит на цифры", - за­явил Воз­няк.

Раньше он рассказывал о том, что купил биткоины из любопытства, ещё когда одна монета стоила около 700 долларов.

"Это был простой экс­пе­ри­мен­т, я про­бо­вал по­ку­пать и про­да­вать ак­ти­вы. Мне было все равно на то, что я могу по­те­рять день­ги. Но в итоге я даже непло­хо за­ра­бо­тал", - рас­ска­зал Воз­няк, однако не уточнил сумму полученной прибыли.

Издание отмечает, что сначала Воз­няку даже нравилось безу­ми­е во­круг бит­ко­и­на. Но позже рез­кие скачки цен на­ча­ли вы­зы­вать бес­по­кой­ство, и в де­каб­ре, когда стоимость криптовалюты достигла 20 тысяч долларов, он об­на­ли­чил все свои сбережения.

Раньше Возняк неоднократно заявлял о своей заинтересованности в технологии блокчейн.

"Я хотел бы от­пра­вить­ся ку­да-ни­будь, на­при­мер, в Сток­гольм, за­се­лить­ся в го­сти­ни­цу, за ко­то­рую я могу заплатить бит­ко­и­нами, а потом пойти в ре­сто­ран, в котором я тоже смогу рассчитаться биткоинами, - и во­об­ще пользоваться в пу­те­ше­ствии толь­ко бит­ко­и­нами", - отмечал он.

Напомним, после падения биткоина, инвесторы переходят с "электронного золота" на обычное.

Как сообщала "Страна", Украина попала в список 14 стран мировых блокчейн-лидеров.

Ранее Китай и США впервые заключили товарную сделку на блокчейн-платформе.

Мы писали о криптовалюта в 2018 году. Что будет с биткоином и технологией блокчейн.