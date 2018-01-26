В Донецкой области, в селе Елизаветовка водитель грузового автомобиля совершил наезд на 77-летнего велосипедиста. От полученных травм мужчина скончался на месте. По факту возбуждено уголовное производство, передает отдел коммуникации полиции в Донецкой области.

“По предварительным данным, пенсионер, двигаясь на велосипеде вдоль проезжей части, попал под грузовой автомобиль "ЗИЛ". Телесные повреждения, которые получил мужчина, оказались не совместимыми с жизнью”, — отметили в пресс-службе Волновахского отдела полиции.

Фото: dn.npu.gov.ua/

По данному факту возбуждено уголовное производство по предварительной квалификацией по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины “Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”.

Следственные действия продолжаются.

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