В пятницу, 26 января состоялся стартовый поединок 33-го тура чемпионата Украины по хоккею (УХЛ). На льду Дружковки играли "Донбасс" и "Галицкие Львы".

Об этом сообщает пресс-служба УХЛ.

Хоть вся первая двадцатиминутка прошла в зоне гостей и чемпионы Украины неоднократно покушались на ворота Антона Дороша, но "Львы" железно защищались, и не давали противнику открыть счет.

Нули на табло продержались фактически до экватора поединка – на пятой минуте второго периода выходом один на один Андрей Денискин мощно отправил игровой снаряд в ворота новояворовского клуба. Удвоить счёт подопечные Сергея Витера смогли аж спустя десять минут – точным броском отметился защитник Александр Александров.

Первую половину заключительной двадцатиминтки "Львы" уверенно сдерживали прессинг "Донбасса", однако усталость от вчерашней игры и долгая дорога дали о себе знать, и Виталию Ляльке удалось отправить в ворота гостей сразу две красивых шайбы, установив окончательный счёт 4:0.

Стоит отметить, что этот поединок закончился с самым минимальным счётом за всю историю встреч между этими командами.

Завтра, 27 января, в рамках 33 тура УХЛ состоится сразу два поединка – в 13:00 в Белой Церкви встретятся «Белый Барс» и МХК "Динамо", а в 16:00 "Кременчук" примет "Волков".

Видео: youtube.com/УХЛ

"Донбасс" - "Галицкие Львы" 4:0 (0:0; 2:0; 2:0)

Шайбы: 1:0 Денискин, 24:00. 2:0 Александров (Коренчук), 34:45. 3:0 Лялька (Костиков), 49:08. 4:0 Лялька (Матвиенко), 52:07.

Составы:

Донбасс: Дьяченко (Дуве); Луговой - Кузьмик - Коренчук (А), Матвиенко - Александров; Лялька (А) - Коваленко - Костиков, Ордынский - Влад; Новиков - Савченко - Денискин, Григорьев (К) - Фирсов; Свищев - Мазур - Ворона, Мостовой - Шпак.

Галицкие Львы: Дорош (Вязовов); Кизло - Муртищев - Генералов (К), Толстушко - Середа; Чиканцев - Сирченко - Арабов, Сысак - Порупа (А); Арустамов - Алексейчук - Абаджян, Тонковид - Попереджай; Брага - Дворник (А), Ратушный.

Как сообщала "Страна", принципиальный поединок Украинской хоккейной лиги в Кременчуге завершился сухой победой "Барсов". Два лидера текущего чемпионата начали принципиальный поединок с активных атак, однако нули на табло держались вплоть до середины первого периода.

Отметим, что на обновленной ледовой арене в Кременчуге установлен рекорд УХЛ по числу зрителей.