МИД Украины обеспокоен из-за принятия в Польше законопроекта, который предусматривает введение уголовной ответственности за отрицание "преступлений украинских националистов, которые сотрудничали с третьим рейхом".

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом принятия 26 января 2018 года Сеймом Республики Польша законопроекта "О внесении изменений в Закон об Институте национальной памяти - Комиссию по преследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы", - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что категорически не воспринимают очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в частности некорректного использования в официальном документе Республики Польша названия части территории современной Украины.

"Хотели бы напомнить авторам проекта этого законодательного акта, что украинцы, как и поляки, подверглись чрезвычайно большим страданиям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, а также самоотверженно боролись за свободу своей Родины. В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов третьего рейха", - подчеркнули в ведомстве.

В то же время МИД рассчитывает на то, что Сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость в вопросах, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений.

Ранее "Страна" сообщала, что Вятрович прокомментировал принятый Польшей "антибандеровский закон".

Также премьер Польши собрался объявить вне закона все неонацистские группировки.