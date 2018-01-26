МИД Украины обеспокоен из-за принятия в Польше законопроекта, который предусматривает введение уголовной ответственности за отрицание "преступлений украинских националистов, которые сотрудничали с третьим рейхом".

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом принятия 26 января 2018 года Сеймом Республики Польша законопроекта "О внесении изменений в Закон об Институте национальной памяти - Комиссию по преследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы", - говорится в заявлении украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД отметили, что категорически не воспринимают очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в частности некорректного использования в официальном документе Республики Польша названия части территории современной Украины.

"Хотели бы напомнить авторам проекта этого законодательного акта, что украинцы, как и поляки, подверглись чрезвычайно большим страданиям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, а также самоотверженно боролись за свободу своей Родины. В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов третьего рейха", - подчеркнули в ведомстве.

В то же время МИД рассчитывает на то, что Сенат Республики Польша, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость в вопросах, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений.

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