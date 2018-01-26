Мадонна на своей странице в Instagram разместила обнаженное фото, где она позирует с оголенной грудью, прикрываясь новой сумочкой.

"Без ума от моей новой обновки", – подписала фото знаменитость.

Следует отметить, что сумочка, с которой сделала снимок Мадонна – из новой коллекции Louis Vuitton и стоит около 4000 долларов (примерно 115 740 грн).

Фото: Instagram.com

Ранее мы рассказывали, что 19 января в Париже умер модельер, который шил платья Мадонне и Мишель Обаме.

Модельер прославился своими изысканными платьями, пошитыми для знаменитых актрис и моделей в 1980-е годы. Его платья носили Тина Тернер, Грейс Джонс, Джесси Норман, Мадонна, Джанет Джексон.

Также мы писали, что Мадонна в сентябре прошлого года подтвердила, что переехала в Португалию и больше не живет в США.