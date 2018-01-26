США готовы вести переговоры с любой страной мира, если это соответствует интересам Америки и другим странам мира. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время своего выступления на форуме в Давосе.

Он подчеркнул, что безопасность является приоритетом США и он просит союзников обеспечить безопасность своим странам, инвестировать в систему обороны и выполнять вои инвестиционные обязательства.

Трамп также подчеркнул, что его Администрация вместе с Совбезом ООН объединит все цивилизованные страны и полностью избавят Корейский полуостров и Иран от ядерного оружия.

Он также подчеркнул, что коалиция под руководством США против ИГИЛ смогла очистить от террористов почти 100% территории Ирака и Сирии.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп в Давосе заявил, что надеется на диалог с Россией.

Также в Давосе Порошенко намерен обсудить с Трампом поставки оружия.