В сферу интересов киевского "Динамо", которому 15 февраля предстоит провести первый матч 1/16 Лиги Европы против греческого АЕК, попал форвард софийского ЦСКА Кирилл Десподов.

Об этом сообщает Dynamo.kiev.ua cо ссылкой на болгарские источники.

Накануне "армейцы" обыграли в товарищеском матче китайский клуб "Чайна Цзянсу" 8:0 и 21-летний Десподов отличился хет-триком. На игре, которая прошла в Испании, присутствовал cпортивный директор киевлян Алексей Михайличенко.

Алексей Михайличенко не просто наблюдал за игрой команды, с которой "бело-синим" предстоит спарринг в субботу, а целенаправлено наблидал именно за Десподовым. Более того, источники утверждают, что "Динамо" собирается "вести" Кирилла Десподова до весны, после чего и будет принято решение о целесообразности трансфера.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что трансфер Евгения Хачериди в греческий ПАОК завис в воздухе.