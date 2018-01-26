В Одессе Черное море начало "таять" на глазах жителей. Вода активно испаряется под воздействием разницы температур на одесском побережье. Об этом сообщает Украинская служба информации.

Сообщается, что температура воды составила +8 градусов в то время, как температура воздуха зафиксировалась на морозе в -10 градусов по Цельсию.

Из-за большой разницы температур вода активно испаряется. Над поверхностью моря образуется густой туман.

Ветер гонит волны и сгоняет образовавшуюся дымку на побережье, покрывая деревья ледяной коркой.

Фото: usionline.com

Фото: usionline.com

Фото: usionline.com

Как сообщала "Страна", в Болгарии впервые за 63 года замерзло Черное море.

Также "Страна" писала, что Азовское море в Мариуполе сковало тонким льдом. Однако выходить в море еще очень опасно.