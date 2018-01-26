В результате авиакатастрофы вертолета в Кременчуге погибли четыре мужчины. Спасатели назвали их имена и должности. Все они были опытными летчиками. Об этом передает УНИАН со ссылкой на ГосЧС Украины в Полтавской области.

Погибли: командир рухнувшего вертолета Шевченко Сергей Александрович, второй пилот Николай Владимирович Науменко, бортовой инженер Алексей Николаевич Овчарук, бортовой инженер-инструктор – Алексей Викторович Блинков.

Спикер управления Нацполиции области Юрий Сулаев сообщил журналистам, что все четверо погибших были опытными летчиками.

"Все четверо погибли, они жители разных областей, в частности Винницкой, а также Харькова, Херсона. Возрастная категория погибших - 48-58 лет, все опытные, осуществляли согласно плану-заданию тренировочные полеты", – сказал Сулаев.

По предварительной версии члены экипажа не заметили растяжки троса возле башни одной из местных телекомпаний.

"В результате чего винтом затронули этот трос, после чего произошло падение и возгорание. Это предварительная версия следствия, над которой сейчас работают", – сказал он.

По словам Сулаева, планируется провести повторный осмотр места происшествия, после этого будет назначен ряд экспертиз и розыскных мероприятий.

"Вчера сотрудники следственно-оперативной группы нашли бортовой самописец, который также будет расшифрован и даст некоторые пояснения, что могло произойти. Никто из посторонних не пострадал, ни одно из помещений, находившихся возле площадки, тоже не повреждено. Полиция продолжает работать, охранять место происшествия", – добавил он.

По данному факту открыто уголовное производство по ст. 276 УК ("Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта").

В четверг, 25 января около 19:15 в Автозаводском районе города Кременчуг во время учебно-тренировочного полета произошло падение и взрыв вертолета Ми-8 частной авиакомпании "Украинские вертолеты".

Как сообщала "Страна", из-за падения Ми-8 в Кременчуге, полсотни домов в окрестностях осталось без электричества. На месте все еще проводятся следственные действия, поэтому соответствующие службы не могут добраться и восстановить электроснабжение.

Напомним, что в полиции назвали причину крушения вертолета в Кременчуге.