В Украине хотят отменить бумажные больничные и заменить их электронными.

Это должно минимизировать коррупционные схемы и покончить с продажей-покупкой медицинских справок и больничных листов, передает "Сегодня".

Отмечается, что на сегодняшний день подделать больничный не составляет труда. Фонд социального страхования проверяет только 11% всех справок, а сам больничный защищен лишь серией и номером.

Открывает больничный врач. И пока пациент болеет, работодатель может и не знать, что его сотрудник ушел на больничный, или знать только со слов самого работника. Пациент приносит справку с печатью регистратуры лишь по выздоровлению. Первые пять дней болезни оплачивает работодатель, остальные – Фонд.

Как утверждает координатор проекта правительственно-общественной инициативы "Вместе против коррупции" Оксана Величко, существуют три коррупционные схемы получения больничных:

Первый вид схем – мошенничество. Это фальсифицированные больничные, которые умельцы подделали и продают. Их потребители – студенты, часто сотрудники, которые хотят отдохнуть несколько дней, отмечает Величко. Если справка длительностью до пяти дней, работодатель не будет отправлять ее в Фонд социального страхования, этот период он должен оплатить сам.

Большая часть таких больничных выдается несуществующими больницами и врачами. Объем коррупции на этом рынке тяжело подсчитать, поскольку никто этого не фиксирует. Однако заметно, что продается их немало. Цена больничного, в зависимости от продолжительности – от 100 гривен.

С введением электронного реестра фальсифицированные больничные исчезнут, говорит Оксана Величко: "Работодатель сможет зайти в электронный реестр и проверить, есть ли такой больничный. Документ будет привязан к больнице, в которой он выдан. Эта схема будет полностью минимизирована".

Но врач может выдать здоровому человеку настоящий больничный. Это вторая схема. Такая система может быть поставлен в больнице на поток. Или, например, отдельный врач может "подрабатывать" на этом. Электронный больничный полностью не искоренит такую схему. Но Фонд социального страхования будет четко видеть, сколько одна больница или доктор выдает больничных. Сейчас такой статистики нет.

"Известны случаи, когда врач за день оформил 75 больничных, и больница выдала 20 тыс. больничных. Явно здесь работает схема. Когда запустится электронный реестр, можно будет отслеживать все больницы страны", – говорит антикоррупционер.

Еще больничные используют как прикрытие. Например, сотрудника предупредили об увольнении, а он сказал, мол, хорошо, но я на больничном. И в этот же день выписал себе больничный, после чего четыре месяца "будет болеть".

"Такая схема тоже частично прикроется. В электронном реестре будет указано время открытия больничного. Возможности оформить больничный задним числом не будет", – добавляет Величко.

Реестр электронных больничных – как он будет работать

Электронный реестр больничных создадут на протяжении этого года. После его внедрения система выдачи больничных изменится.

Чтобы открыть больничный, врачу нужно будет внести данные в специальную программу. При этом работодатель сразу получит информацию о сотруднике, который вышел на больничный, рассказывает заместитель главы исполнительной дирекции Фонда социального страхования Владимир Забела.

Для оформления больничного листа понадобится Идентификационный номер налогоплательщика. Его доктор внесет в базу, к имени пациента привяжется место работы и должность. Болезнь тоже невозможно будет придумать. В системе будут доступны только зарегистрированные недуги. Далее доктор ставит свою электронную подпись, и больничный лист отправляется в Фонд соцстрахования.

Работодатель в этот же день сможет войти в систему и проверить, действительно ли сотрудник на больничном. Но у него будет ограничен доступ к больничному – он не сможет видеть данные о болезни сотрудника.

Кроме того, Фонд будет проверять не 10% больничных, как происходит сейчас; будет возможность проверять все справки с помощью статистики.

Между тем советник министра здравоохранения Александр Ябчанка считает, что в Украине нужно отменить обязательную фиксацию болезни врачом в первые два дня болезни.

"Большинство выдач больничных – острые респираторные вирусные инфекции. Как врач, я могу посоветовать пациенту только две вещи – сидеть дома, пить много воды и не принимать фуфломицины. Специфического лечения ОРВИ нет. В некоторых странах ЕС не требуют в первые два дня фиксации болезни врачом. Это предмет для дискуссии", – говорит он.

Как ранее сообщала "Страна", в Украине массово продают липовые справки о прививках на фоне вспышки кори.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супруп пригрозила, что за поддельные справки о прививках будут уголовно наказывать.