Вице-премьер-министра Павел Розенко получил 84 тысячи 103 гривны заработной платы в декабре. Об этом сообщают "Украинские новости".

Должностной оклад Розенко составил 17 000 гривен, надбавка за выслугу лет - 8 500 гривен, надбавка за интенсивность труда - 14 450 гривен, индексация - 357,69 гривен, материальная помощь на решение социально-бытовых проблем - 40 225,37 гривен.

В декабре вице-премьер получил премию в размере 3 570 гривен.

Сумма удержанных налогов составила 16 тысяч 400 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила порядка 67 тысяч 702 гривны.

Зарплата Розенко за январь составила 43,6 тыс. гривен, за февраль - 44,6 тыс. гривен, за март и апрель - 43,7 тыс. гривен, за май - 43,6 тыс. гривен, за июнь - 43,7 тыс. гривен, за июль - 44,2 тыс. гривен, за август - 87,5 тыс. гривен, за сентябрь - 43,8 тыс. гривен, за октябрь - 44 тыс. гривен, за ноябрь - 44,2 тыс. гривен.

Розенко задекларировал 248,2 тысяч гривен доходов за 2013 год, в 2014 году - 408,3 тысяч гривен доходов, 75 тысяч гривен доходов - за 2015 год и 883,5 тысяч гривен доходов - за 2016 год.

Ранее "Страна" сообщала, что средняя зарплата в Киеве за месяц выросла на 400 гривен.

Также средняя зарплата украинцев выросла на 237 гривен - Госстат.