История с трансфером защитника Динамо Евгения Хачериди, который получил травму на зимних сборах, обрастает новыми, и не слишком радостными для футболиста деталями.

Как передает FootBoom, со ссылкой на свои греческие источники, переговоры ПАОКа с "Динамо" зашли в тупик.

Киевский клуб не хочет отпускать своего защитника зимой, но боится, что летом Евгений уйдет бесплатно. "Динамо" требует минимум три миллиона евро за Хачериди, а ПАОК готов предложить полтора миллиона. Обе стороны не хотят уступать.

Финальная стадия переговоров должна пройти до понедельника. Если киевляне не захотят снизить свои требования, то ПАОК прервет переговоры и сосредоточит свое внимание на других вариантах, так как греческому клубу нужно усилить защиту, а трансферное окно закрывается 31-го января.

ПАОК хочет снизить сумму трансфера хотя бы до двух миллионов евро. Если эта сумма не устроит "Динамо", то грекам нужно будет время, чтобы подписать другого защитника. При этом ПАОК не будет отказываться от подписания Хачериди. Греческий клуб готов подписать с Хачериди предварительный контракт сейчас и получить украинского защитника летом бесплатно.

Интересно, что сегодня, 26 января, ПАОК продал за миллион евро своего полузащитника Гойко Цимирота в "Стандард" и таким образом освободил место в первой команде для потенциального трансфера Хачериди. Кроме того, ПАОК готов вложить эти деньги в покупку украинского защитника, если переговоры пройдут удачно для греков.

Ранее "Страна" сообщала, что Руслан Ротань рассказал, кто ему помог вернуться в "Динамо".