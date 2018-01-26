Сегодня, 26 января, в Польше приняли законопроект о запрете пропаганды так называемой "бандеровской идеологии", который был предложен правой политической партией Павла Кукиза – Kukiz'15. Об этом сообщает Do Rzeczy.

Законопроект был принят в рамках изменений в закон об Институте национальной памяти.

"За" проголосовали большинство депутатов – 279 из 414. За проект проголосовали все депутаты PiS, Kukiz'15 i PSL. Поддержали документ и несколько депутатов оппозиции.

Принятый закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, сотрудничавших с Третьим рейхом, а также возможности запуска, в соответствии со ст. 55 закона "Об Институте национальной памяти", уголовных производств против лиц, отрицающих эти преступления.

За отрицание "преступлений бандеровцев" предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до трех лет.

Фракция Kukiz'15 представила свой проект больше года назад, однако некоторое время он был заморожен.

Депутаты должны были взяться за него в ноябре, но в последний момент этот пункт был изъят из повестки дня. По неофициальной информации, тогда речь шла о том, чтобы не вносить еще большую напряженность в отношения Киева и Варшавы накануне визита президента Польши Анджея Дуды в Украину.

Как сообщала "Страна", глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович объяснил, почему Украина обязана признать себя наследницей УНР.

Напомним также, что экс-президент Польши признался, что эмоции в отношении Украины несколько утихли.