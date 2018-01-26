В столице задержали маньяка, которых преследовал и нападал на девушек в Соломенском районе города.

Об этом сообщает портал "Киев оперативный".

"Сотрудники уголовного розыска Соломенского управления полиции задержали мужчину, который находился в розыске. На него было 8 заявлений граждан о нападении и попытке изнасилования в ночное время на улице", - говорится в сообщении.

"Заметила, что за мной идет парень на расстоянии 8-10 метром. Помню, что в группе уже писали про маньяка в спортивных штанах с полосками по бокам. Это меня насторожило. Он меня догнал, облапал ниже пояса и убежал", - рассказала одна из жертв нападавшего.

Жителей района обеспокоило появления подозрительного типа - они устроили патрулирование районе, в ходе которого и вышли на след "маньяка" и отправились к нему домой.

Как оказалось, живет гражданин с женой и ребенком возле "Турецкого городка" в Соломенском районе. На место сразу был вызван наряд полиции.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Сейчас проходят следственные действия и выясняются все подробности нападений.

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