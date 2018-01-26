Сегодня, 36-летняя секстремистка Femen Александра Немчинова, которая затроллила Трампа под посольством США в Украине, обнажилась топлес у посольства Словакии в Киеве. Впрочем, провокация посвещалась президенту Чехии Милошу Земану, которого могут переизбрать на второй срок уже сегодня.

В комментарии "Стране" активистки Femen признались, что случайно перепутали адреса посольств и обнажились на морозе напротив посольства Словакии (вместо посольства Чехии).

Стоит отметить, что чешское и словацкое консульства в Киеве находятся рядом - по улице Ярославов вал 34 и 34а соответственно. Потому Александра Немчинова попала в кадр около двух дипучреждений.

На теле полуобнаженной Немчиновой была надпись - "Земан хромой монстр".

Как сообщили "Стране" в Femen, "ужасный вид хромого монстра должен отпугнуть здравомыслящих чехов от кандидата Земана".

"Победа Земана – это победа Путина, а победа Путина – это смерть свободной Чехии", - уверены секстремистки. 

Напомним, Милош Земан прослыл самым пророссийским лидером страны ЕС и одним из главных критиков объединенной Европы. 

Как сообщала "Страна", в первый тур выборов президента Чехии украинская секстремистка Femen Анжелина Диаш напала на президента Милоша Земана на избирательном участке, где тот собирался проголосовать.

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