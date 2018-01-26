Украина обратилась к Польше с просьбой о реадмиссии лидера партии "Рух новых сил" и бывшего главы Одесской ОГА Михаила Саакашвили. Об этом сам Саакашвили заявил во время заседания в Апелляционном суде Киева, передают "Украинские новости".

"Позавчера украинский МИД обратился в МИД Польши с вопросом про мою реадмиссию", - сказал он.

По его мнению, власть не заинтересована в его присутствии в Украине, и он выразил удивление тому факту, что правоохранительные органы добиваются для него домашнего ареста в связи с возможными попытками скрыться от следствия.

Реадмиссия - согласие государства на приём обратно на свою территорию своих граждан (а также, в некоторых случаях, иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве), которые подлежат депортации из другого государства

Ранее у Саакашвили на допросе в СБУ пытались взять образец голоса для проверки "пленок Курченко".

Михо также сообщал, что в Тбилиси с нетерпением ждут окончательного решения Киева по экстрадиции Саакашвили.