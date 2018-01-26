Наш знаменитый чемпион мира по боксу Александр Усик заинтриговал публику любопытным заявлением на пресс-конференции перед завтрашним поединком против латыша Майриса Бриедиса в полуфинале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Об этом передает официальный сайт турнира.

Усик и Бриедис на пресс-конференции перед боем, фото: worldboxingsuperseries.com

"Я собираюсь развлечь болельщиков на "Арене Рига", я это обещаю. Я поработал над некоторыми новыми вещами, и в субботу вы увидите, о чем я говорю", - заявил Александр Усик.

"Арена Рига" вмещает 10 000 зрителей и все билеты на бой уже проданы, в зале будет аншлаг.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что украинец Усик и латыш Бриедис провели боксерскую дуэль взглядов перед боем. Первым взгляд отвел боксер из Латвии.