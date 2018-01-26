Полиция назвала причину крушения вертолета в Кременчуге
В МВД назвали причину падения вертолета Ми-8 в Кременчуге, который разбился 25 января.
Об этом говорится на сайте ведомства.
26 января на месте происшествия вместе со следователями будут работать инспекторы авиации, чтобы исследовать обломки вертолета и место падения и сделать профессиональные заключения.
По предварительной версии следствия, вертолет летел на небольшой высоте и пилоты не заметили растяжку телевизионной башни.
Все разрешительные документы на полет были в порядке.
Следователи квалифицируют дело по статье № 276 ч. 3 УК Украины - "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта".
Фото: mvs.gov.ua
Опасаясь обрыва линий электропередач, специалисты обесточили прилегающие населенные пункты и отключили газ. Сейчас все коммуникации работают в обычном режиме.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, что 25 января в городе Кременчуг (Полтавская область) упал вертолет. Погибли четыре человека на его борту.
Все четверо погибших - жители разных областей, в частности Винницкой, а также Харькова, Херсона. Возрастная категория погибших 48-58 лет. Все они опытные пилоты, которые осуществляли согласно заданию тренировочные полеты.
Позже появилось видео рухнувшего вертолета в Кременчуге снятое квадрокоптером.