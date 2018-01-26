Бывший генеральный прокурор Украины Виктор Шокин был замечен в одиночестве в аэропорту Цюриха. Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Валерий Калныш.

"Бывший генеральный прокурор Виктор Шокин. Цюрих. Аэропорт", - написал Калныш и добавил фото экс-главы ГПУ.

Фото: facebook.com/kalnysh

Не сообщается куда направлялся Шокин, однако стоит отметить, что заметил его журналист в зоне ожидания перед вылетом.

Гипотетически направляться Шокин мог куда угодно, судя по табло вылетов в это время грузились борты на Киев, Брюссель, Ниццу, Мюнхен и Майами.

Фото: flughafen-zuerich.ch

Однако в комментариях к своему посту Калныш написал, что летит экс-глава ГПУ все-таки в Киев.

Фото:facebook.com/kalnysh

Как сообщала "Страна", 29 марта 2016 года Верховная Рада дала согласие на увольнение главы Генеральной прокуратуры Украины Виктора Шокина. Данное решение поддержали 289 парламентариев.

Также мы разбирались, зачем Шокин пытался восстановиться в должности через суд.

А экс вице-президент США Джозеф Байден рассказал, как уволил "сукиного сына" Шокина за несколько часов.