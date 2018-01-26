Беглый олигарх Сергей Курченко и лидер "Руха Новых сил" Михаил Саакашвили общались между собой через посредников. Об этом заявил прокурор Александр Говорущак, передает УНН.

По словам прокурора Александра Говорущака, напрямую Саакашвили с Курченко не общались.

"Хотя один разговор был, и он зафиксирован. В нем указывается, что в дальнейшем они будут общаться через посредников ", - сказал Говорущак.

По его словам, кроме посредника Севериона Донгадзе, есть и другие лица, фамилии которых пока в интересах следствия называть нельзя.

Кроме того, отметил Говорущак, суд не дал надлежащей оценки доказательствам, которые были предоставлены в обоснование избрании меры пресечения Саакашвили стороной обвинения.

"Решение судьи Печерского районного суда Цоколь не соответствует законным требованиям. Прошу суд отменить его и выбрать для Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета ", - отметил прокурор.

Ранее судья Лариса Цокол отклонила в полном объеме ходатайство прокуратуры и вообще выпустила Саакашвили без всякой меры пресечения. Тем самым она дала понять, что считает подозрение полностью необоснованным.

Напомним, Саакашвили вменяют получение финансирования акций протеста от Сергея Курченко, который якобы задумал "качать" ситуацию в Украине с целью свержения действующего режима.

Однако как сам Михо так и Сергей Курченко сделали заявления, в которых отказались от переговоров, якобы записанных на пленки.