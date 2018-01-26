Бывший игрок пражской "Славии" Руслан Ротань, ныне выступающий за киевское "Динамо", рассказал о том, как произошел самый громкий трансфер украинского футбола в это зимнее межсезонье.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

- Начнем с перехода в "Динамо". Сначала пошли слухи, потом подтвердилось и подписали контракт. Когда впервые появилась такая мысль? Кто был инициатором? Какая была реакция?

- Только ушли в отпуск после последней игры Лиги Европы - и мне позвонил агент Вячеслав Заховайло, спросил: "Есть ли заинтересованность? Ты как смотришь?". Я сразу сказал: "Двумя руками "за"! Если действительно есть интерес ко мне, я готов и буду работать". Так пошли первые разговоры, потом стали обсуждать детали, все быстро получилось.

- Как в последнее время следили за "Динамо" - читали новости, смотрели матчи?

- Из Чехии было, конечно, тяжело следить. Только Интернет, ничего нигде не показывали. Полгода у меня была информационная яма в украинском футболе, мало что знал и видел. Но, по возможности, конечно, интересовался в Интернете.

- Что из еврокубкового опыта, которого не так много у украинских футболистов, поможет в борьбе с "Шахтером" за чемпионство? Проблема "Динамо" последних годов - потеря очков в матчах с не лидерами, с командами, как "Александрия"...

- Это, в первую очередь, конечно же, концентрация. Просто так очки никто не отдает. Что в матче с "Шахтером", что с другой командой украинской Премьер-лиги это три очка. К этому нужно относиться более профессионально и думать о победе в каждой игре. Когда ты даешь себе какое-то послабление - оно потом все боком и выходит, - рассказал Ротань.



Напомним, ранее "Страна" рассказывала, что на сборах в Марбелье Евгений Хачериди получил тяжелую травму и выбыл на неопределенный срок.