Служба безопасности Украины заблокировала работу 31 сайта международных террористических организаций, зарегистрированного в украинской доменной зоне.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины при осуществлении комплекса контрразведывательных и антитеррористических мероприятий обнаружили регистрацию в украинской доменной зоне сайтов, пропагандирующих идеи международного терроризма", - сказано в нем.

Так, во время проверки оперативной информации в сотрудничестве с IT-компаниями правоохранители установили, что террористические веб-ресурсы незаконно зарегистрированы в Украине и администрируются из других стран.

В результате совместных действий был заблокирован 31 сайт, на котором пропагандировалась деятельность международных террористических организаций, запрещенных в Украине.

Напомним,ранее Минобразования запретило всем вузам пользоваться доменами .ru и .ру.

Также мы писали, что Киев запретил Донецкому университету посещать сайты с доменом .ru.