СБУ обнаружила три десятка украинских сайтов, которые несли угрозу терроризма
Служба безопасности Украины заблокировала работу 31 сайта международных террористических организаций, зарегистрированного в украинской доменной зоне.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
"Сотрудники Службы безопасности Украины при осуществлении комплекса контрразведывательных и антитеррористических мероприятий обнаружили регистрацию в украинской доменной зоне сайтов, пропагандирующих идеи международного терроризма", - сказано в нем.
Так, во время проверки оперативной информации в сотрудничестве с IT-компаниями правоохранители установили, что террористические веб-ресурсы незаконно зарегистрированы в Украине и администрируются из других стран.
В результате совместных действий был заблокирован 31 сайт, на котором пропагандировалась деятельность международных террористических организаций, запрещенных в Украине.
Напомним,ранее Минобразования запретило всем вузам пользоваться доменами .ru и .ру.
Также мы писали, что Киев запретил Донецкому университету посещать сайты с доменом .ru.