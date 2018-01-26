Во Франции подешевела популярная сладкая паста "Нутелла". Скидка с 4,50 до 1,40 евро вызвала драки покупателей в супермаркетах. Об этом сообщает BBC.

Стало известно, что 70% скидки на сладкий продукт объявила одна сеть супермаркетов - Intermarché.

В некоторых магазинах дошло до драк и толкотни, сотрудникам магазина дае пришлось вызвать полицию.

"Они похожи на животных. Одну женщину оттягивали за волосы, пожилая женщина получила коробкой по голове, другая была с окровавленной рукой", - рассказала очевидец французским СМИ.

По словам сотрудника магазина Intermarché возбужденные покупатели не обращали внимание даже на работников магазинов. Они толкали их, а одна из покупательниц покинула магазин с синяком под глазом.

Сотрудник добавил, что все запасы "Нутеллы" в их супермаркете расхватали за 15 минут.

Как сообщала "Страна", в США одобрили генную терапию слепоты, которая стала самым дорогим лекарством в истории даже со скидкой.

Напомним также, что число жертв стрельбы в супермаркете Walmart в США выросло до трех человек.