Музей Гуггенхайма в Нью-Йорке отказал Белому дому, который просил одолжить картину Ван Гога "Пейзаж со снегом". Вместо этого в музее предложили установить в резиденции Дональда Трампа золотой унитаз.

Об этом сообщает CNN.

Куратор Музея Гуггенхайма Нэнси Спектор получила электронное письмо с просьбой в сентябре прошлого года.

Она отказала в просьбе, вместо Ван Гога предложив унитаз из чистого 18-каратного золота. Полностью функциональный туалет под названием "Америка" был создан итальянским художником Маурицио Каттеланом.

Экспонат находится на пятом этаже музея и любой посетитель может использовать его по назначению.

Фото: cnn.com

Куратор Музея Гуггенхайма в ответном письме предположила, что, возможно, президент и первая леди будут заинтересованы установить такой унитаз в Белом доме ".

В Белом доме не комментируют ситуацию с картиной и унитазом.

Напомним, что музей мадам Тюссо установил восковую фигуру президента США Дональда Трампа у здания будущего американского посольства в Лондоне. Это произошло после того, как хозяин Белого дома отложил визит в Британию, намеченный на февраль.

Как сообщала "Страна", полиция расследует дело о краже мифического золотого батона Януковича.