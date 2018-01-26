В Кремле заявили, что встреча спецпредставителя Госдепартамента США по делам Украины Курта Волкера и помощника президента РФ Владислава Суркова является "сверкой часов" по "зависшему" конфликту на Донбассе.

Об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос УНИАН о повестке дня данных переговоров.

"Вы знаете, что там повестка дня достаточно свободна - это сверка часов и обмен мнениями по текущим вопросам, зависшим вопросам по ситуации на юго-востоке Украины. Собственно, ожидать каких-то результатов от этой встречи вряд ли приходится, вряд ли возможно, да и не следует, наверное. Это сверка часов, рабочий процесс", - сказал Песков.

Напомним, Волкер на встрече с Сурковым намерен представить свой план по установлению мира на Донбассе.