Добрый вечер, страна. Сегодня все держим кулаки за нашего Александра Усика, который проведет полуфинал мировой боксерской суперсерии в поединке против латышского боксера Майриса Бриедиса - а заодно и чемпиона мира по версии WBC.
"Страна" ведет онлайн-репортаж поединка.
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Тренировка Усика
Незадолго до боя украинский чемпион опубликовал видео своей подгтовки к поединку против латыша.
"Усик боится агрессии"
В России рассказали о недостатках Усика. Тренер Виктор Петроченко признал, что украинский боксер одолеет Бриедиса, но уточнил, что Усик, по его мнению, "боится агрессивных боксеров".
По его словам, стиль украинца - любительский, хоть и хорошего качества.
Достоинства Усика Петроченко относит к одаренности природой точностью движений и выносливостью. Но Усик при этом "избегает обострений".
"Его трудно достать, поскольку он избегает обострений. Боится тяжелой рубки, поэтому я не могу назвать его зрелищным, но свою работу он делает на отлично, поэтому он прав", - заявил российский тренер.
Боязнь агрессивного боя Петроченко считает главным недостатком Усика.
"Он совершенно точно боится очень агрессивных боксеров. Другое дело, что таких боксеров сейчас мало", - заявил россиянин.
По его словам, скоростные действия Усика гасят агрессию. Однако, если кому-то удастся сохранить агрессивный запал долго, украинскому чемпиону может прийтись плохо, считает Петроченко.
Очередь за фото с Усиком в Риге
Украинец прибыл в Ригу за 5 дней до поединка, 22 января. Пока спутники Усика ожидали багаж, таможенники буквально выстроились в очередь за селфи Усиком.
Александр Усик в аэропорту Риги, фото: instagram.com/usykaa
Ошибка, которая привела всех в восторг
Напомним, что еще во время взвешивания перед поединком в Риге произошел забавный эпизод. Один из репортеров спросил Усика, как он себя чувствует (How do you feel?).
Реакция нашего боксера оказалась креативной: "I’m feel! I’m very feel". Ответ, хоть и неверно сформулированный (следовало сказать "I’m fine") привел присутствующих в экстаз.
Перед самим боем журналист зачем-то снова задал тот же вопрос. И Усик опять выдал свое непосредственное: "I’m very feel".
Пиарщики обратили оговорку Усика в неплохое промо. Перед поединком с Бриедисом появился видеоклип Усика под названием... "I’m feel! I’m very feel". С чувством юмора у нашего чемпиона все в порядке.
"Бриедис - опасный парень"
Александр Усик оценил своего соперника.
Он назвал Бриедиса "опасным парнем" и напомним, что большинство своих поединков латыш закончил раньше, чем прозвучал гонг.
Украинец также оценил стиль своего сегодняшнего соперника.
"Бриедис - опасный парень, он весит 91 кг и бьет с обеих рук. У него, наверное, больше контратакующий стиль. Он любит подождать, создать какую-то свою атаку, чтобы потом контратаковать", - заявил Усик.
При этом никаких враждебных заявлений Усик не делал. Сказал, что Бриедис "адекватный парень" и не такой выскочка, как Хук.
Усик подарил Онуфрию перчатки
За десять дней до боя Усик побывал в гостях у главы УПЦ МП митрополита Онуфрия. Он преподнес ему в подарок свои собственные боксерские перчатки, на которых красовался автограф боксера.
"Добро должно быть с кулаками", - объяснил боксер свой неожиданный подарок церковному иерарху.
Усику не советуют переходить в супертяжи
Бывший боксер и друг Усика Сергей Дзинзирук считает, что Александру не нужно переходить в катерогию супертяжелого веса.
По его словам, супертяж - это уже не совсем бокс. Там совсем другие принципы, и Усику придется выйти из своей комфортной, тяжелой категории.
"Есть бокс, и есть супертяжелый вес. Это отдельная каста, это отдельная страна. Зачем ему лезть туда? Если он здесь король и лидер в тяжелом весе.
Там ведь другие принципы бокса. Когда на тебе повиснет 120 кг и ты должен их поносить на себе пару раундов, сразу поймешь, что ноги мертвые. Там другие принципы бокса, свое место еще надо завоевать", - считает Дзинзирук.
Тем не менее Усик всерьез рассматривает возможность перехода в супертяжелую весовую категорию. Он мечтает о поединке против новой звезды хеви-вейта Энтони Джошуа.
"Я проведу бой с Джошуа, но давайте пока немного подождем. Я перейду в супертяжелый вес и покажу всем, насколько хорош. Думаю, вы увидите сами, как я буду биться с Джошуа, но не сейчас", - заявил Усик.