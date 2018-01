Добрый вечер, страна. Сегодня все держим кулаки за нашего Александра Усика, который проведет полуфинал мировой боксерской суперсерии в поединке против латышского боксера Майриса Бриедиса - а заодно и чемпиона мира по версии WBC.

"Страна" ведет онлайн-репортаж поединка.

Тренировка Усика

Незадолго до боя украинский чемпион опубликовал видео своей подгтовки к поединку против латыша.



"Усик боится агрессии"

В России рассказали о недостатках Усика. Тренер Виктор Петроченко признал, что украинский боксер одолеет Бриедиса, но уточнил, что Усик, по его мнению, "боится агрессивных боксеров".

По его словам, стиль украинца - любительский, хоть и хорошего качества.

Достоинства Усика Петроченко относит к одаренности природой точностью движений и выносливостью. Но Усик при этом "избегает обострений".

"Его трудно достать, поскольку он избегает обострений. Боится тяжелой рубки, поэтому я не могу назвать его зрелищным, но свою работу он делает на отлично, поэтому он прав", - заявил российский тренер.

Боязнь агрессивного боя Петроченко считает главным недостатком Усика.

"Он совершенно точно боится очень агрессивных боксеров. Другое дело, что таких боксеров сейчас мало", - заявил россиянин.

По его словам, скоростные действия Усика гасят агрессию. Однако, если кому-то удастся сохранить агрессивный запал долго, украинскому чемпиону может прийтись плохо, считает Петроченко.

Очередь за фото с Усиком в Риге

Украинец прибыл в Ригу за 5 дней до поединка, 22 января. Пока спутники Усика ожидали багаж, таможенники буквально выстроились в очередь за селфи Усиком.

Александр Усик в аэропорту Риги, фото: instagram.com/usykaa

Ошибка, которая привела всех в восторг

Напомним, что еще во время взвешивания перед поединком в Риге произошел забавный эпизод. Один из репортеров спросил Усика, как он себя чувствует (How do you feel?).

Реакция нашего боксера оказалась креативной: "I’m feel! I’m very feel". Ответ, хоть и неверно сформулированный (следовало сказать "I’m fine") привел присутствующих в экстаз.

Перед самим боем журналист зачем-то снова задал тот же вопрос. И Усик опять выдал свое непосредственное: "I’m very feel".

Пиарщики обратили оговорку Усика в неплохое промо. Перед поединком с Бриедисом появился видеоклип Усика под названием... "I’m feel! I’m very feel". С чувством юмора у нашего чемпиона все в порядке.

"Бриедис - опасный парень"

Александр Усик оценил своего соперника.

Он назвал Бриедиса "опасным парнем" и напомним, что большинство своих поединков латыш закончил раньше, чем прозвучал гонг.

Украинец также оценил стиль своего сегодняшнего соперника.

"Бриедис - опасный парень, он весит 91 кг и бьет с обеих рук. У него, наверное, больше контратакующий стиль. Он любит подождать, создать какую-то свою атаку, чтобы потом контратаковать", - заявил Усик.

При этом никаких враждебных заявлений Усик не делал. Сказал, что Бриедис "адекватный парень" и не такой выскочка, как Хук.

Усик подарил Онуфрию перчатки

За десять дней до боя Усик побывал в гостях у главы УПЦ МП митрополита Онуфрия. Он преподнес ему в подарок свои собственные боксерские перчатки, на которых красовался автограф боксера.

"Добро должно быть с кулаками", - объяснил боксер свой неожиданный подарок церковному иерарху.

Усику не советуют переходить в супертяжи

Бывший боксер и друг Усика Сергей Дзинзирук считает, что Александру не нужно переходить в катерогию супертяжелого веса.

По его словам, супертяж - это уже не совсем бокс. Там совсем другие принципы, и Усику придется выйти из своей комфортной, тяжелой категории.

"Есть бокс, и есть супертяжелый вес. Это отдельная каста, это отдельная страна. Зачем ему лезть туда? Если он здесь король и лидер в тяжелом весе.

Там ведь другие принципы бокса. Когда на тебе повиснет 120 кг и ты должен их поносить на себе пару раундов, сразу поймешь, что ноги мертвые. Там другие принципы бокса, свое место еще надо завоевать", - считает Дзинзирук.

Тем не менее Усик всерьез рассматривает возможность перехода в супертяжелую весовую категорию. Он мечтает о поединке против новой звезды хеви-вейта Энтони Джошуа.

"Я проведу бой с Джошуа, но давайте пока немного подождем. Я перейду в супертяжелый вес и покажу всем, насколько хорош. Думаю, вы увидите сами, как я буду биться с Джошуа, но не сейчас", - заявил Усик.