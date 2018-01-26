Апелляционная палата министерства экономического развития и торговли отказала политической партии "УКРОП" в том, чтобы знак партии был признан как "хорошо известный в Украине". Соответствующие документы находятся в распоряжение "Страны". Если бы требование партии удовлетворили, это означало бы, что действующий правообладатель Геннадий Корбан утратил право на эксклюзивное владение торговой маркой.

Однако теперь, после отказа, все права на бренд по-прежнему остаются у экс-председателя политсовета партии Геннадия Корбана. В комментарии «Стране» сам Геннадий Корбан уточнил, что ни он, ни художник логотипа Андрей Ярмоленко не продавал логотип УКРОПа.

"Товарный знак и символика УКРОП принадлежат мне, волонтерам и участникам боевых действий, которые приняли участие в добровольческом движении. Я не позволю эти символы присвоить себе каким-то мелким партийным функционерам и самозванцам, которые пытаются уничтожить партию, центр которой находится в Днепре. Подумаю, что делать с этой символикой дальше», - заявил «Стране» Геннадий Корбан. Его адвокат Алексей Шевчук уточнил: "Все просто. У Корбана хотели отобрать право на наименование, однако Минэкономики отказало, в связи с тем, что заявление не аргументировано, что достаточных данных для регистрации у партии нет, и что все права принадлежат Корбану, что подтверждено решением коллегии Минэкономики. Данный приказ подтверждает, что Корбан есть полноправным собственником всех прав на наименование укроп в Украине", - заявил он.

Напомним, конфликт вокруг символики партии возник вскоре после отстранения Корбана с руководящей должности в партии. Как сообщала "Страна", нынешнее руководство партии, которое ориентируется на бизнесмена Игоря Коломойского, подало несколько судебных исков с общей целью отобрать права на эмблему УКРОП у бывшего председателя политсовета Геннадия Корбана. "Партия имеет вопросы касательно оформления знака для товаров и услуг к Укрпатенту, Государственной службе интеллектуальной собственности, а также к предыдущему руководству, поэтому были предприняты соответствующие меры относительно правового урегулирования споров", - ранее прокомментировала партия "Стране".

Редакция отправила вопросы по теме в партию "УКРОП", и как только получит ответы, они будут опубликованы.