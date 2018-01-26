В пятницу, 26 января, глава института национальной памяти нашел новые цели для декоммунизации - а точнее, дерусификации. Легендарных певцов Владимира Высоцкого и Виктора Цоя, а также писателя Михаила Булгакова он объявил "щупальцами русского мира".

"Не все щупальца "русского мира" такие отвратительные и очевидны как совок и московская церковь. Некоторые более симпатичные, изысканные и респектабельные, но не менее опасные.

"Ирония судьбы", "восьмое марта", булгаковы, пугачевы, и даже высоцкие и цои в руках Кремля - эффективные инструменты напоминания о едином культурном пространстве и инструменты его воспроизведения.

А именно культура является фундаментом на котором каждый империализм возводит храм своего величия", - написал Вятрович в Facebook.

Отметим, вчера Владимиру Высоцкому исполнилось бы 80 лет. Вероятно, обсуждение его юбилея в Facebook и СМИ и сподвигло Вятровича написать такой пост.

В соцсетях с ним неожиданно согласились.

"И ведь прав: Высоцкий для всех этих вятровичей опасен, он заставляет людей думать. А Булгаков - это ж вообще ужас", - иронизирует блогер Денис Гороховский.

Телеведущая Наталья Влащенко напомнила главе Института нацпамяти о том, что Иван Франко помогал большевикам, а Леся Украинка перевела "Манифест коммунистической партии".

"Теперь уже Высоцкий Вятровичу не угодил. Узнайте там- как у него дела с Мона Лизой, Папой Франциском и другими подозрительными персонажами?

Иван Франко помогал большевикам. Не пора ли изъять? Тарас Шевченко писал повести на русском. Не надо ли нам усомниться в его патриотизме? Леся Украинка перевела на укр Манифест Коммунистической партии. Разве это не потакание Симоненко?

Жгите, Вятрович! Я когда- то спрашивала у вас- почему вы не хотите пойти в школу преподавать детям историю. Вместо того, чтобы заниматься устаревшими видами пропаганды.

Но теперь понимаю: слава Богу, что не пошли. А Высоцкий - гений. Его песни - поверх ваших примитивных пропагандистских шаблонов".

"А представляете, сколько по миру щупалец у Британской империи, например. Щупалец в виде художников и поэтов, ученых и писателей. У кайзеровской Германии и Австро-Венгерской империи? А у испанской короны?!", - задается вопросом блогер Андрей Недовес.

"Начинаю сильно бояться Вятровича, с его программной речью о вредоносности Высоцкого, Булгакова и Цоя для неокрепших украинских душ...", - пишет экс-глава одесской таможни Ирина Медушевская.

Позже она добавила: "Если вдруг кто с Вятровичем лично знаком, будьте так любезны, передайте ему при оказии, что Цой жив!"

Политик Виктор Балога считает, что борцы перегибают палку: "Не являюсь и никогда не был сторонником российской, как и любой другой, попсы. Но, по-моему, нас немного заносит в вопросе борьбы с артистами. Ибо одно дело, когда речь идет о тех, кто смешивает политику и искусство, открыто поддерживает антиукраинские действия, а другое дело, когда мы воюем с покойниками. Которые к тому же жили в другую эпоху, в других реалиях.

Не представляю, как бунтари Цой или Высоцкий могут быть столпами русского мира. Но знаю одно - в борьбе за украинское желательно не скатываться до маразма. Потому что тогда мы мало чем отличаемся от тех, с кем воюем".

Бизнесмен Гарик Корогодский поражается выражениям Вятровича: "Человек позволяет себе говорить "эти Булгаковы и Высоцкие". А ведь его кто-то назначил на должность. Пропала квартира".

А политолог Михаил Чаплыга решил заступиться за Вятровича: "О том, что Вятрович типо назвал Цоя и Булгакова "щупальцами Москвы". Мое ИМХО.

Почитал его текст и не пойму, где он там назвал этих выдающихся товарищей щупальцами? Он написал, что в целях нужной пропаганды могут быть "инструментализированны" даже такие товарищи как...

Но тут он прав! Качественная пропаганда всегда опирается на непреложные факты, авторитетов и их мнение и творчество... И использует все это в заданных целях... Это и есть пропаганда.... которую стоит отличать от создания фейков. Это искусство!

Ну кароч "такое"... Не нашел я у него наезда на классиков".

Ранее мы сообщали о том, что Вятрович объяснил, почему Украина обязана признать себя наследницей УНР.

Также "Страна" рассказывала, что хотели сделать с аркой Дружбы народов в Киеве.