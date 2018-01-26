В Ирландии провели операцию, в результате которой пришили ноги задом наперед.

Как пишет издание The Sun, летом 2017 у Тристина Стюарта диагностировали синовиальную саркому (злокачественная опухоль. - Прим. Ред.), что требует ампутации пораженной части тела.

Однако хирурги предложили не удалять всю конечность, а ампутировать только голень и пришить на место колени возвращенную задом наперед ступню. По их словам, с помощью подобной операции голеностопный сустав играть роль коленного, что упростит использование протеза.

Революционная операция прошла успешно. Сейчас Тристин ходит с протезом без костылей и сосредоточен на том, чтобы научиться бегать. В будущем семья подростка намерена приобрести специальные беговые протезы.

"Когда мы впервые увидели его колено, это было очень шокирующим, но мы все привыкли к этому сейчас. Он так сильно любит спорт, что теперь надеется однажды стать паралимпийцем, и сейчас он сосредоточен на попытке бежать со своим протезом", - говорит мать Тристина.

Фото: thesun.co.uk

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