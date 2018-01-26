Исследовательский спутник IMAGE (Imager for Magnetopause-to-Aurora Global Exploration), с декабря 2005 года считавшийся потерянным из-за технических неполадок, оказался" живым" - канадский астроном-любитель Скотт Тилли (Scott Tilley) заявил, что ему удалось получить устойчивый радиосигнал с борта аппарата.

Теперь он совместно с руководителями проекта разрабатывает план перезагрузки бортового компьютера и восстановления управления.

Американский миниспутник IMAGE, предназначенный для изучения магнитосферы Земли, был выведен на высокоэллипитическую орбиту ракетой Delta II 25 марта 2000 года. В течение пяти лет он успешно работал, передавая данные о радиационных поясах и магнитосфере, полярных сияниях, характеристиках солнечного ветра, магнитных бурях, реакции магнитосферы на выбросы солнечной плазмы. Данные с борта IMAGE впервые позволили ученым увидеть глобальную картину динамики радиационных поясов Земли и процессов на их границах. Однако 18 декабря 2005 года связь с аппаратом неожиданно прервалась, и многочисленные попытки ее восстановить не дали результата. Комиссия по установлению причин аварии пришла к выводу, что спутник был потерян из-за сбоя в контроллере питания, который снабжал энергией бортовой передатчик. Миссия была официально закрыта.

В середине января 2018 года Скотт Тилли, который увлекается получением и дешифровкой радиопередач с борта космических аппаратов, занимался поисками в эфире сигналов американского спутника ZUMA. Этот разведывательный аппарат не был выведен на целевую орбиту, и его дальнейшая судьба так и осталось неясной. В данных, полученных 20 января, Тилли неожиданно обнаружил неизвестный сигнал на частоте около 2270 мегагерц.

Он не имел отношения к ZUMA, поскольку исходил от аппарата на высокоэллипитической орбите, где спутник-шпион находиться не мог. Проанализировав данные, Тилли пришел к выводу, что это должен быть аппарат IMAGE, который числился потерянным более 12 лет. На это указывали, в частности, колебания мощности сигнала, которые соответствовали скорости вращения аппарата, параметры орбиты — высокоэллиптическая орбита с наклонением около 90 градусов.

Тилли связался с научным руководителем миссии Джеймсом Берчем (James Burch) из Юго-западного исследовательского института (SwRI), Берч и его коллеги из NASA решили предпринять попытку восстановить двустороннюю связь с аппаратом.

В 2014 году была предпринята похожая попытка восстановить управление межпланетным аппаратом ISEE3, последний сеанс связи с которым состоялся за 15 лет до того, в 1999 году. За счет собранных во время краудфандинговой кампании средств, энтузиастам удалось установить контакт с аппаратом, однако включить двигатели для коррекции орбиты не удалось.

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